2020-04-27T06:35:02+03:00
Общество

«Отвезли домой, заставили подписать документы»: в Новосибирске задержали банду, отбиравшую у парней модные машины

Жертвам они угрожали сигнальным пистолетом
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске задержали банду молодых люди, нападавших на владельцев машин. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиВ Новосибирске задержали банду молодых люди, нападавших на владельцев машин. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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В Новосибирске полицейские задержали банду молодых людей, которые в наглую отбирала у парней машины.

— В группу входили четверо жителей Новосибирска в возрасте от 22 лет до 31 года, ранее неоднократно судимых за кражи, грабежи и разбои. Они восемь раз нападали на людей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Недавно, 21 апреля в 23.30 на парковке одного из торговых центров в Октябрьском районе члены банды угрожали пистолетом 25-летнему сибиряку. Так они заставили отдать им свой автомобиль — «Хонда-Цивик», телефон и 5 тысяч рублей.

Банда заставляла парней отдавать им своим машину, угрожали сигнальным пистолетом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Банда заставляла парней отдавать им своим машину, угрожали сигнальным пистолетом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Также в апреле они на улице Добролюбова силой запихали 30-летнего водителя в автомобиль и отправились к нему домой. Там они заставили его подписать договор «купли-продажи» на машину «Субару-Легаси». Еще злоумышленники украли бытовую технику и компьютеры. Все это они потом сдали в ломбард.

В ходе обысков полицейские обнаружили шумовой пистолет «Кольт» и 5 патронов к нему.

Сейчас возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Грабеж», «Разбой» и «Вымогательство». До суда члены банды будут находиться в СИЗО.

В Новосибирске поймали банду, отбиравшую у владельцев автомобили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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