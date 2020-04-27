2020-04-27T06:22:31+03:00
Общество

Палец 5-летнего мальчика застрял в массивном кольце от люстры

Ему понадобилась помощь спасателей
Надежда РЫЖКИНА
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Массивную деталь пришлось спилить слесарным инструментом. Фото: Спасатели МАССМассивную деталь пришлось спилить слесарным инструментом. Фото: Спасатели МАСС
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В Новосибирске с необычной просьбой о помощи столкнулись спасатели. В субботу, 24 апреля, в пять часов вечера им позвонили родители 5-летнего мальчика. Оказалось, что их сын надел на палец металлическую деталь от люстры, а снять не смог.

— Спасатели выехали в Калининский район, в дом на улице Курчатова. Они осмотрели руку ребенка. На безымянном пальце правой руки у него было массивное кольцо с припаянными четырьмя стальными проволоками. Скорее всего, это был держатель для плафона люстры, — сообщили спасатели «МАСС».

Деталь пришлось перепиливать слесарным инструментом. Железное кольцо спало с пальца мальчика — к счастью, помощь врачей ему не понадобилась.

Служба МАСС предупреждает: не оставляйте детей без присмотра и не разбрасывайте в квартире детали и игрушки, с мелкими отверстиями, куда дети могут засунуть пальцы.

Спасатели освободили ребенка меньше чем за час. Фото: Спасатели МАСС.

Спасатели освободили ребенка меньше чем за час. Фото: Спасатели МАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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