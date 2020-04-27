В небе над Новосибирском появилось два серпа: объясняем, что это

27 Апр 2020 2020-04-27T05:39:39+03:00

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В ночь на понедельник, 27 апреля, жители Новосибирска увидели потрясающее зрелище: на ясном небе сошлись растущая Луна и Венера. Венера «зажглась» над Луной — с земли ее можно принять за очень яркую звезду.

— Серп молодой Луны и маленький серпик Венеры расположились совсем недалеко друг от друга и представляют весьма завораживающую картинку. Венеру при хорошем зрении можно разглядеть невооруженным взглядом. В более темном небе наблюдатели смогут хорошо различить пепельный свет Луны, — пояснили в сообществе Большого новосибирского планетария.

Завораживающую картинку можно было увидеть после захода солнца. Фото: Павел Леонидович

Новосибирцы стали фотографировать светила и делиться впечатляющими кадрами.

— Наблюдала такую картину в воскресенье. Есть такая примета: если серп луны опущен вниз, то месяц будет дождливым, а если вверх — то засушливым. Тут серпик поднят вверх, значит, дождей будет мало, — поделилась мыслями жительница Новосибирска Людмила Апатова.

Сибиряки рассказывают, что могли наблюдать сближение светил с захода солнца до полуночи.

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