В небе над Новосибирском появилось два серпа: объясняем, что это
В ночь на понедельник, 27 апреля, жители Новосибирска увидели потрясающее зрелище: на ясном небе сошлись растущая Луна и Венера. Венера «зажглась» над Луной — с земли ее можно принять за очень яркую звезду.
— Серп молодой Луны и маленький серпик Венеры расположились совсем недалеко друг от друга и представляют весьма завораживающую картинку. Венеру при хорошем зрении можно разглядеть невооруженным взглядом. В более темном небе наблюдатели смогут хорошо различить пепельный свет Луны, — пояснили в сообществе Большого новосибирского планетария.
Завораживающую картинку можно было увидеть после захода солнца. Фото: Павел Леонидович
Новосибирцы стали фотографировать светила и делиться впечатляющими кадрами.
— Наблюдала такую картину в воскресенье. Есть такая примета: если серп луны опущен вниз, то месяц будет дождливым, а если вверх — то засушливым. Тут серпик поднят вверх, значит, дождей будет мало, — поделилась мыслями жительница Новосибирска Людмила Апатова.
Сибиряки рассказывают, что могли наблюдать сближение светил с захода солнца до полуночи.
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ИСТОЧНИК KP.RU