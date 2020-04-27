«Задержали за пару часов»: безработный новосибирец угнал «Жигули»
В городе Обь полицейские по горячим следам задержали угонщика. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— 25 апреля в 03.00 от дома по улице Арсенальной в городе Обь угнали автомобиль «ВАЗ 21074». 34-летний хозяин транспортного средства рассказал обо всем полицейским. Тут же информацию передали дежурным экипажам и нарядам. Вскоре сотрудники ДПС ГИБДД задержали вора: они его обнаружили, когда проверяли документы. Оказалось, что его уже судили за такое преступление. Злоумышленник — 33-летний местный житель, нигде не работает, за руль сел выпивший, — рассказали в ведомстве.
Сейчас в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится расследование.
Также его привлекли к административной ответственности за то, что отказался проходить медосвидетельствование.
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