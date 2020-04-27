«Они была поражены»: новосибирский доктор рассказал, что выяснили, когда вскрыли тела умерших от коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T04:29:37+03:00

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Руководитель новосибирского Центра профилактики тромбозов Андрей Громов утверждает, что от коронавируса спасет не вакцина, а терапия, которую необходимо начать применять уже сейчас. Об этом сообщает издание «Сибкрай.ru».

— Коронавирус бьет по иммунитету, он похож на вирус СПИДа. Главная задача — Не дать болезни перейти с первого уровня, на второй и третий. В этом поможет терапия на раннем сроке болезни, — уверен доктор.

Его мнение основано на исследованиях, сделанных после вскрытия умерших от коронавируса.

— Первый массив провели итальянцы. И были поражены: их удивило обилие тромбозов — картина для вирусных заболеваний совершенно нехарактерная. Русские, швейцарские, немецкие врачи-патологоанатомы сообщили о массивном поражении микроциркуляции крови и о тромбозах, — рассказывает Андрей Громов. — Коронавирус нарушает кровоток в микрососудах и тромбоз в сосудах крупных и средних. Причем не только в легких, но и в сердце, головном мозге, коже, возможно, почках. Это не осложнение — это вторая стадия все того же заболевания. COVID-19 — это уже совсем не вирусная эпидемия. Эта болезнь трудноуловимая, потому что каждый раз по новому проявляется. Уже сейчас известно о 30 штаммах COVID-19. Вот почему бесполезно ждать вакцину.

По мнению врача, необходимо взять инициативу в свои руки и не ждать, пока начнется тромбоз и тем более васкулит, нужно бить первыми.

— Необходимо блокировать не вакциной, а влиять на сам механизм развития заболевания. Ведь дальше коронавирус ныряет еще глубже — на уровень межклеточных разрушений, создавая фиброзы. Сейчас часть выздоровевших после тяжелых пневмоний становится инвалидами, но дальше будет еще хуже — следующие осложнения, которые вызовет вирус, это аутоиммунные заболевания, цирроз печени и рак.

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