2020-04-27T04:29:37+03:00
Общество

«Они была поражены»: новосибирский доктор рассказал, что выяснили, когда вскрыли тела умерших от коронавируса

Ученый объяснил, почему не стоит ждать вакцину от COVID-19
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Руководитель новосибирского Центра профилактики тромбозов Андрей Громов. Фото: «Сибкрай.ru»Руководитель новосибирского Центра профилактики тромбозов Андрей Громов. Фото: «Сибкрай.ru»
Изменить размер текста:

Руководитель новосибирского Центра профилактики тромбозов Андрей Громов утверждает, что от коронавируса спасет не вакцина, а терапия, которую необходимо начать применять уже сейчас. Об этом сообщает издание «Сибкрай.ru».

— Коронавирус бьет по иммунитету, он похож на вирус СПИДа. Главная задача — Не дать болезни перейти с первого уровня, на второй и третий. В этом поможет терапия на раннем сроке болезни, — уверен доктор.

Его мнение основано на исследованиях, сделанных после вскрытия умерших от коронавируса.

— Первый массив провели итальянцы. И были поражены: их удивило обилие тромбозов — картина для вирусных заболеваний совершенно нехарактерная. Русские, швейцарские, немецкие врачи-патологоанатомы сообщили о массивном поражении микроциркуляции крови и о тромбозах, — рассказывает Андрей Громов. — Коронавирус нарушает кровоток в микрососудах и тромбоз в сосудах крупных и средних. Причем не только в легких, но и в сердце, головном мозге, коже, возможно, почках. Это не осложнение — это вторая стадия все того же заболевания. COVID-19 — это уже совсем не вирусная эпидемия. Эта болезнь трудноуловимая, потому что каждый раз по новому проявляется. Уже сейчас известно о 30 штаммах COVID-19. Вот почему бесполезно ждать вакцину.

По мнению врача, необходимо взять инициативу в свои руки и не ждать, пока начнется тромбоз и тем более васкулит, нужно бить первыми.

— Необходимо блокировать не вакциной, а влиять на сам механизм развития заболевания. Ведь дальше коронавирус ныряет еще глубже — на уровень межклеточных разрушений, создавая фиброзы. Сейчас часть выздоровевших после тяжелых пневмоний становится инвалидами, но дальше будет еще хуже — следующие осложнения, которые вызовет вирус, это аутоиммунные заболевания, цирроз печени и рак.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В небе над Новосибирском появилось два серпа: объясняем, что это
«Задержали за пару часов»: безработный новосибирец угнал «Жигули»
«Они была поражены»: новосибирский доктор рассказал, что выяснили, когда вскрыли тела умерших от коронавируса
«Ударили по голове и забрали украшения»: в Новосибирске напали на девушку с пятью серьгами
«Их давят машины»: волонтеры Академгородка помогают лягушкам добраться до пруда
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 апреля: рассказываем о ситуации в регионе
«Регину сразу начали гнобить, а насильников постоянно оправдывают»: новосибирская блогерша вступилась за Тодоренко
«Успела спасти внука»: появилось видео страшного пожара, лишившего семью из Тогучина дома
Министр здравоохранения прокомментировал рост числа заболевших коронавирусом в Новосибирске
В МВД Новосибирска показали лица торговцев амфетамином
В Новосибирске иномарка сбила подростка: мальчик попал в больницу
Семь человек пострадали в массовой аварии в Новосибирске: ребенок попал в реанимацию
В Новосибирске коронавирус выявили у еще одного ребенка
58 новых зараженных за сутки: в Новосибирске - рекорд по количеству заболевших коронавирусом
«Состояние плачевное, даже подступиться страшно»: памятник фронтовым водителям в Академгородке отреставрируют
В Новосибирске завершились поиски девушки с выбритым виском
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 апреля: поселок и два новых района с COVID-19
«Сделал сигнализацию»: новосибирцы осудили водителя, запершего пса в авто
«Хочу сказать вам спасибо»: вице-мэр не нашла нарушителей самоизоляции в парках Новосибирска
В зоопарке рассказали о любви пингвина Мими к щётке пылесоса
«Отомстила за мужа»: девушка вывалила мусор на авто соседа
«Висок выбрит»: брюнетка в кремовом пальто пропала в Новосибирске
«Из Москвы вернулся один, остальные никуда не выезжали»: 38 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирске
«Отправляла сообщение мужу»: девушка на «Ауди» вылетела с трассы в кювет
«Пламя сразу в лицо, упала»: семья осталась без дома из-за пожара под Новосибирском
«Зато не заразятся»: фотограф удивил соцсети снимками красоток в скафандрах
Мама суперфиналистки шоу «Голос. Дети» объяснила, почему дочь не выпустили на сцену