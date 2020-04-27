«Ударили по голове и забрали украшения»: в Новосибирске напали на девушку с пятью серьгами
В Дзержинском районе Новосибирска произошел разбой. В воскресенье, 26 апреля, двое мужчин напали на девушку, забрав у нее пять золотых сережек и тысячу рублей. Об этом рассказали в группе «Золотая Нива | Новосибирск».
Как говорится в сообщении, девушка гуляла по улице возле реки Каменка. У дома № 17 по улице Лежена ее остановили двое неизвестных. Они ударили девушку по голове, отобрали украшения с деньгами и убежали в сторону улицы Королева. Сибирячку это сильно шокировало.
— Приметы нападавших: обоим на вид 30-35 лет, рост около 180 сантиметров, крепкого телосложения, с короткими стрижками. Один из них спортивного телосложения, накачанный. Были в темных куртках и джинсах, — сообщалось в группе.
В ГУ МВД по области корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили случай.
— На женщину 1980 года рождения напали около 16:00 26 апреля, похитили украшения и деньги. Общий ущерб составил 12 800 рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU