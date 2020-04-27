Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 апреля: рассказываем о ситуации в регионе
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: новых территорий на карте не появилось, но увеличилось количество больных COVID-19.
В Черепановском районе после выявления первой пациентки и тестирования тех, кто с ней контактировал, коронавирус обнаружили еще у 11 человек. Пациентка скончалась. Причина смерти — инфаркт миокарда. В регионе по-прежнему 4 умерших от коронавируса.
Как сообщил оперштаб, за минувшие сутки выявили 58 новых больных COVID-19. С начала эпидемии всего в регионе зарегистрировано 305 больных коронавирусом, среди них — 13 детей, 39 новосибирцев выздоровели, их выписали из больницы.
Недавно три территории с больными коронавирусом добавились к списку из 11 населенным пунктов и районов. Это Ордынский и Сузунский районы области, а также поселок Краснообск (ВАСХНИЛ) под Новосибирском.
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 апреля 2020 года включает города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, поселок Краснообск. Также это девять сельских районов: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Здвинский, Ордынский и Сузунский районы.
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ИСТОЧНИК KP.RU