2020-04-26T18:40:29+03:00
Общество

«Регину сразу начали гнобить, а насильников постоянно оправдывают»: новосибирская блогерша вступилась за Тодоренко

В адрес известной телеведущей за последнее время поступило много негатива, после ее высказывания о жертвах домашнего насилия
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирский блогер Марина Сингх вступилась за Регину Тодоренко. Фото: Марина СингхНовосибирский блогер Марина Сингх вступилась за Регину Тодоренко. Фото: Марина Сингх
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Новосибирский блогер Марина Сингх вступилась за Регину Тодоренко. Напомним, в адрес известной телеведущей за последнее время поступило много негатива, после ее высказывания насчет жертв домашнего насилия. Из-за общественного резонанса популярный журнал «Glamour» даже лишил Тодоренко звания «женщина года». Однако, по мнению сибирячки, такие нападки на телеведущую неоправданны, даже при условии, что девушка была неправа.

— Думаю, что то, что ее лишили статуса 'женщины года' с одной стороны показывает, что сейчас общественным идеалом не может быть человек, который обвиняет в насилии жертву, но с другой стороны на самих агрессоров-мужчин, особенно известных, которые избивают своих жен, эти санкции не распространяются. На их карьеру это никак не влияет. Я думаю, что это несправедливо: почему этих мужчин осуждают меньше, чем Регину. Ее начали активно осуждать и гнобить, а насильников в это время оправдывают, — пояснила Марина КП-Новосибирск.

Девушка утверждает, что хочет, чтобы люди задумались над этой ситуацией, посмотрели на нее под другим углом. И не были так настроены против Регины Тодоренко.

— То, что сделал Гламур — круто и важно. Но ведь абсурд, когда женщину просят расплатиться за слова, а на карьере мужчины никак не отражается то, что он причинял кому-то физический вред, — считает Марина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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