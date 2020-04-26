«Успела спасти внука»: появилось видео страшного пожара, лишившего семью из Тогучина дома

26 Апр 2020 2020-04-26T15:34:52+03:00

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Появилось видео пожара, из-за которого семья из Тогучина осталась без единственного жилья. Сибиряки уверены, что причиной случившегося стала неосторожность соседа, который оставил кострище на своем участке.

— Через дом от нас живет сосед, который обжигает проволоку, сдает ее на металлолом. Он оставил кострище, а сильный ветер перекинул огонь на бурьян. Затем загорелся забор у ближайших соседей и потом перекинулся на дома. Я услышала треск, вышла из дома — и сразу пламя в лицо, упала. Успела только спасти внука и какие-то документы, — рассказала КП-Новосибирск потерпевшая Наталья Ланина.

На кадрах ролика видно, как пламя полностью уничтожает постройку. На фото, сделанных уже после того, как пожар был потушен, заметно, что от жилого дома буквально не осталось ничего кроме полуразрушенных стен.

Хозяева дома потеряли практически все. Сейчас погорельцы живут у друзей. Сибиряки уже пробовали получить помощь от администрации, но пока что им это не удалось. Поэтому сейчас семья Ланиных надеется на помощь от неравнодушных людей.

— Нам уже звонят люди, помогают, кто чем. Некоторые предлагали жилье, многие помогли с одеждой и вещами первой необходимости. Но, конечно, сейчас самым острым вопросом продолжают оставаться деньги, — пояснила КП-Новосибирск Юлия, родственница потерпевшей семьи.

Желающие помочь погорельцам в Тогучине могут связаться с Натальей по номеру 8-913-788-76-44 или с Юлией по номеру 8 -953-764-77-74. Карта «Сбербанка» (по номеру телефона) на имя подруги Ивановой Оксаны Васильевны -89231887387.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/775547" frameborder="0"></iframe> Появилось видео страшного пожара, лишившего семью из Тогучина дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU