2020-04-26T13:05:43+03:00
Общество

Министр здравоохранения прокомментировал рост числа заболевших коронавирусом в Новосибирске

По его словам, это связано с увеличением количества проведенных тестов
Алена КУЛЕШОВА
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Стоит отметить, что за последние два дня 8 лабораторий региона обработали 3865 проб.Стоит отметить, что за последние два дня 8 лабораторий региона обработали 3865 проб.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал рост числа заболевших в регионе. По его словам, это связано с увеличением количества проведенных тестов.

— Мы тестируем весь круг контактов каждого нового пациента. Выявляем большое количество бессимптомных. Всех этих людей изолируем, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Делаем тесты их кругу контактов. Также стараемся обследовать как можно больше пациентов с симптомами ОРВИ, — передает слова министра областной Оперштаб.

Стоит отметить, что за последние два дня 8 лабораторий региона обработали 3865 проб. Так, в Черепановском районе после выявления первой пациентки и тестирования тех, кто с ней контактировал, коронавирус обнаружили еще у 11 человек. Данная пациентка скончалась, но не из-за осложнений коронавирусной инфекции. Причиной смерти женщины стал инфаркт миокарда. В Новосибирской области число пациентов, скончавшихся из-за коронавируса по прежнему составляет четыре человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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