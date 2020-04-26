В МВД Новосибирска показали лица торговцев амфетамином
В Новосибирске задержали двоих наркоторговцев, продававших амфетамин. За совершенное преступление сибирякам может грозить до 20 лет лишения свободы.
— Двое мужчин 29 и 33 лет, жители Октябрьского и Первомайского района, были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» областной полиции у здания ГПНТБ. В ходе досмотра их автомобиля «Форд Мондео», полицейские обнаружили и изъяли 119 граммов амфетамина. При личном досмотре у них нашли еще 5,74 грамма того же вещества, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сибиряки приобретали наркотик, чтобы потом продавать его разовыми дозами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За совершение этого преступления мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.
В настоящее время, задержанным сибирякам было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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