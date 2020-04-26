2020-04-26T12:30:38+03:00
Происшествия

В МВД Новосибирска показали лица торговцев амфетамином

За совершенное преступление сибирякам может грозить до 20 лет лишения свободы
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибиряки приобретали наркотик, чтобы потом продавать его разовыми дозами. Фото: ГУ МВД по НСОСибиряки приобретали наркотик, чтобы потом продавать его разовыми дозами. Фото: ГУ МВД по НСО
Изменить размер текста:

В Новосибирске задержали двоих наркоторговцев, продававших амфетамин. За совершенное преступление сибирякам может грозить до 20 лет лишения свободы.

— Двое мужчин 29 и 33 лет, жители Октябрьского и Первомайского района, были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» областной полиции у здания ГПНТБ. В ходе досмотра их автомобиля «Форд Мондео», полицейские обнаружили и изъяли 119 граммов амфетамина. При личном досмотре у них нашли еще 5,74 грамма того же вещества, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибиряки приобретали наркотик, чтобы потом продавать его разовыми дозами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За совершение этого преступления мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

В настоящее время, задержанным сибирякам было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения прокомментировал рост числа заболевших коронавирусом в Новосибирске
В МВД Новосибирска показали лица торговцев амфетамином
В Новосибирске иномарка сбила подростка: мальчик попал в больницу
Семь человек пострадали в массовой аварии в Нововсибирске: ребенок попал в реанимацию
В Новосибирске коронавирус выявили у еще одного ребенка
58 новых зараженных за сутки: в Новосибирске - рекорд по количеству заболевших коронавирусом
«Состояние плачевное, даже подступиться страшно»: памятник фронтовым водителям в Академгородке отреставрируют
В Новосибирске завершились поиски девушки с выбритым виском
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 апреля: поселок и два новых района с COVID-19
«Сделал сигнализацию»: новосибирцы осудили водителя, запершего пса в авто
«Хочу сказать вам спасибо»: вице-мэр не нашла нарушителей самоизоляции в парках Новосибирска
В зоопарке рассказали о любви пингвина Мими к щётке пылесоса
«Отомстила за мужа»: девушка вывалила мусор на авто соседа
«Висок выбрит»: брюнетка в кремовом пальто пропала в Новосибирске
«Из Москвы вернулся один, остальные никуда не выезжали»: 38 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирске
«Отправляла сообщение мужу»: девушка на «Ауди» вылетела с трассы в кювет
«Пламя сразу в лицо, упала»: семья осталась без дома из-за пожара под Новосибирском
«Зато не заразятся»: фотограф удивил соцсети снимками красоток в скафандрах
Мама суперфиналистки шоу «Голос. Дети» объяснила, почему дочь не выпустили на сцену