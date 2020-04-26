2020-04-26T11:02:28+03:00
Происшествия

В Новосибирске иномарка сбила подростка: мальчик попал в больницу

В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка
Алена КУЛЕШОВА
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Авария произошла на улице Бориса Богаткова. Фото: МВД по НСОАвария произошла на улице Бориса Богаткова. Фото: МВД по НСО
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В Новосибирске иномарка сбила подростка, мальчика госпитализировали. Авария произошла на улице Бориса Богаткова.

— Около половины одиннадцатого вечера 25 апреля, около дома № 53 на улице Бориса Богаткова 46-летний водитель автомобиля Mercedes сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Подросток с переломом правой ноги был госпитализирован в больницу. В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 25 апреля в Новосибирске произошла еще одна авария, в которой пострадали 7 человек, в том числе и ребенок. На Винаповском мосту столкнулись 4 иномарки.

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По факту ДТП проводится доследственная проверка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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