В Новосибирске иномарка сбила подростка: мальчик попал в больницу
В Новосибирске иномарка сбила подростка, мальчика госпитализировали. Авария произошла на улице Бориса Богаткова.
— Около половины одиннадцатого вечера 25 апреля, около дома № 53 на улице Бориса Богаткова 46-летний водитель автомобиля Mercedes сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Подросток с переломом правой ноги был госпитализирован в больницу. В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, 25 апреля в Новосибирске произошла еще одна авария, в которой пострадали 7 человек, в том числе и ребенок. На Винаповском мосту столкнулись 4 иномарки.
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По факту ДТП проводится доследственная проверка (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU