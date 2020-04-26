В Новосибирске коронавирус выявили у еще одного ребенка

26 Апр 2020 2020-04-26T08:42:58+03:00

В общем по области зарегистрировано всего 305 случаев заражения COVID-19. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус

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Еще один ребенок в Новосибирске заболел коронавирусом. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.

— В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщили в областном Оперштабе.

В настоящее время, КП-Новосибирск выясняет подробности.

Напомним, что 26 апреля в Новосибирской области коронавирусная инфекция была выявлена у 58 пациентов. Это рекордное количество заболевших людей для региона. В общем по области зарегистрировано всего 305 случаев заражения COVID-19, из них 13 — у детей. На данный момент 39 человек выздоровели, 4 скончались. Всего в регионе проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU