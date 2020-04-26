58 новых зараженных за сутки: в Новосибирске - рекорд по количеству заболевших коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T07:39:34+03:00

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус

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В Новосибирской области увеличилось количество больных коронавирусом. По данным Оперштаба на 10 утра 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 305, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались. В отделениях реанимации находятся 26 человек, на ИВЛ — 3 человека. В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщили в Оперштабе.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 481, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 9 человек — в Черепановскую ЦРБ. Всего в регионе проведен 23261 тест на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU