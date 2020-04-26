«Состояние плачевное, даже подступиться страшно»: памятник фронтовым водителям в Академгородке отреставрируют

26 Апр 2020 2020-04-26T07:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Памятник фронтовым водителям в Советском районе отдадут в «добрые руки». Долгое время он был бесхозным и пришел в запустение. Местные жители рассказывают, что соорудили эту скульптуру в виде солдатской руки, держащей орден Победы, в воинской части в Академгородке. После того, как военные покинули эту территорию, памятник перекочевал на местную автобазу. Там для него соорудили кирпичный постамент и двухметровый обелиск из бетонной сваи. Однако, после ликвидации АТБ скульптура осталась никому не нужной. Сейчас памятник находится в низине на улице Кутателадзе.

По официальным документам, это сооружение не представляет культурной ценности. Памятник не внесен ни в какие реестры, много лет за ним никто не ухаживал. Нынешний собственник земли утверждает, что и ему эта скульптура без надобности. Поначалу сибиряк был готов перевезти памятник, если под него дадут место, а потом стал просить разобраться с сооружением администрацию района.

Скульптура так и оставалась бы ничьей, но все же, нашлись неравнодушные люди, согласившиеся отремонтировать памятник и взять его к себе. Поставить скульптуру на своей территории готовы в МКУ «ДЭУ Советского района».

— Состояние этой композиции сегодня плачевное, но нельзя оставлять все так, как есть, — рассказал корреспонденту издания «Навигатор» директор ДЭУ Алексей Лыков. — Честно говоря, даже подступиться к памятнику страшно, потому что старая кирпичная кладка наверняка серьезно пострадает при переезде, и придется воспроизводить все заново. Но мы готовы сделать это, чтобы сохранить память народа.

В планах у руководства установить этот памятник под окнами ДЭУ на улице Кутателадзе. Выложить на том участке дорожку из плитки, посадить цветы, чтобы приходящие туда люди смогли почтить память фронтовых водителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU