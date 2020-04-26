В Новосибирске завершились поиски девушки с выбритым виском
В Новосибирске завершились поиски пропавшей девушки с выбритым виском. 29-летняя сибирячка ушла из дома 15 апреля: с этого момента ее местонахождения продолжало оставаться неизвестным.
— Девушка была найдена в Новосибирске волонтерами поискового отряда, с ней все в порядке. Она вышла на связь с родными. В дальнейшем ей предстоит посетить полицию и написать объяснительную в связи со своим отсутствием, — пояснили КП-Новосибирске в поисковом отряде «Лиза-Алерт» Новосибирск.
Напомним, сибирячку с необычной прической, одетую в кремовое пальто и синие джинсы искали волонтеры и полиция. Девушка вышла из дома в Октябрьском районе 15 апреля и не выходила на связь 10 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU