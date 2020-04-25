2020-04-25T14:43:34+03:00
Дом. Семья

В зоопарке рассказали о любви пингвина Мими к щётке пылесоса

Зверинец поделился веселой историей о своем питомце
Никита МАНЬКО
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Семейные пингвины воруют камешки друг у друга. Фото: с сайта www.instagram.com/nskzoo/Семейные пингвины воруют камешки друг у друга. Фото: с сайта www.instagram.com/nskzoo/
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Новосибирский зоопарк отметил Международный день пингвина. Сотрудники зверинца открыли для пингвинов Гумбольта летний бассейн, а сами устроили уборку в вольере.

Обычно птицы толпятся в очереди у двери, но только не самка пингвина Гумбольта Мими — ее больше интересовала щетка для пылесоса, поэтому она осталась на уборку вольера, пока остальные плавали в воде.

Специалисты предполагают, что поведение животного связано с периодом гнездования. За два года здесь сложились три семейные пары: Домино и Бэлла, Ковальски и Тутти, а недавно начали встречаться Флипп и Мими.

Каждая пара выбрала себе один из небольших гротов в искусственной скале, птицы начали строить гнезда из камешков, но пока не закончили процесс. Периодически они заглядывают в гроты соседей и воруют камешки оттуда — в дикой природе они ведут себя точно так же.

Если в поле зрения наших пингвинов попадает еще какой-то предмет, например, веточки, то их они спешат утащить в гнездо. Однако Мими пока единственная пингвиниха, которая проявляет интерес к щетке для пылесоса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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