Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 апреля: поселок и два новых района с COVID-19
Два новых района Новосибирской области попали на карту распространения коронавируса 26 апреля 2020 года. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки появилось 38 новых больных COVID-19. Всего в регионе выявлено 247 случаев инфицирования с начала вспышки опасной болезни, среди них - 12 детей.
Стало известно, что еще три территории с коронавирусными больными добавились к списку из 11 населенным пунктов и районов. Это Ордынский и Сузунский районы области, а также поселок Краснообск (ВАСХНИЛ) под Новосибирском.
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 апреля 2020 года включает города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, поселок Краснообск. Также это девять сельских районов: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Здвинский, Ордынский и Сузунский районы.
Карта распространея коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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