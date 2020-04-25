«Висок выбрит»: брюнетка в кремовом пальто пропала в Новосибирске

25 Апр 2020 2020-04-25T08:43:07+03:00

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Новосибирские волонтеры «Лиза-Алерт» ищут молодую сибирячку с необычной прической: девушка вышла из дома в Октябрьском районе и не выходит на связь уже 10 дней.

29-летняя Галина Володина ушла из дома 15 апреля, и с тех пор числится в списках пропавших. Девушка была одета в кремовое пальто чуть ниже пояса, синие джинсы и черные кроссовки.

Пропавшая ростом около 156 см, нормального телосложения, волосы темно-русые до плеч, серо-голубые глаза. Особые приметы: правый висок выбрит.

Волонтеры «Лиза-Алерт» просят всех очевидцев позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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