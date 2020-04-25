2020-04-25T07:45:19+03:00
Коронавирус Covid-19

«Из Москвы вернулся один, остальные никуда не выезжали»: 38 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирске

Все они находятся в инфекционной больнице
Никита МАНЬКО
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Вторые сутки идет рост количества заболевшихВторые сутки идет рост количества заболевшихФото: Алена МАРТЫНОВА
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Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на 25 апреля 2020 года увеличилось на 38 человек. Больше половины заразились COVID-19 от ранее выявленных больных, один человек заразился, когда возвращался в Новосибирск через Москву. Еще 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с зараженными, специалисты «Роспотребнадзора» выясняют их круг контактов.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Новосибирской области выросло до 247 человек с начала вспышки болезни. В городских больницах находятся 413 взрослых с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Четыре новых случая COVID-19 у детей подтвердили новосибирские врачи. Всего в регионе 12 детей лечатся от коронавируса в детской больнице №3. С подозрением на коронавирус госпитализировано 55 детей.

Количество выздоровевших от коронавируса составляет 39 человек, вчера сразу 15 новосибирцев были выписаны из больницы. Число жертв коронавируса не изменилось — это 4 человека.

Случаи коронавируса есть в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, а также в девяти районах Новосибирской области: в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Здвинском, Ордынском и Сузунском районах.

Всего в регионе проведено 22314 тестов на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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