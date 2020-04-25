«Отправляла сообщение мужу»: девушка на «Ауди» вылетела с трассы в кювет
Серьезное ДТП произошло 24 апреля у стеллы по дороге из Новосибирска в Колывань, сообщили подписчики «АСТ-54». По данными очевидцев, автомобиль Audi A4 оказался в кювете, на место приехали скорая, пожарные и экипаж ГИБДД.
- За рулем иномарки была девушка, она ехала в Колывань. Возле стеллы на границе района ее подрезал автомобиль. Водитель успела сбросить мужу данные авто голосовым сообщением мужу, а потом автомобиль отправился в полет метров на сто. Пока ждали скорую, она лежала в сознании. Точно получила черепно-мозговую травму, похоже, переломы тоже есть, - написал очевидец Борис Маленков.
Сейчас пользователи соцсетей ищут водителя с регистратором, который мог заснять момент ДТП, чтобы найти виновного в аварии.
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