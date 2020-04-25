2020-04-25T07:12:32+03:00
Происшествия

«Отправляла сообщение мужу»: девушка на «Ауди» вылетела с трассы в кювет

Иномарка сломала несколько деревьев, водитель попала в больницу
Никита МАНЬКО
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Девушка чудом осталась живаДевушка чудом осталась живаФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Серьезное ДТП произошло 24 апреля у стеллы по дороге из Новосибирска в Колывань, сообщили подписчики «АСТ-54». По данными очевидцев, автомобиль Audi A4 оказался в кювете, на место приехали скорая, пожарные и экипаж ГИБДД.

- За рулем иномарки была девушка, она ехала в Колывань. Возле стеллы на границе района ее подрезал автомобиль. Водитель успела сбросить мужу данные авто голосовым сообщением мужу, а потом автомобиль отправился в полет метров на сто. Пока ждали скорую, она лежала в сознании. Точно получила черепно-мозговую травму, похоже, переломы тоже есть, - написал очевидец Борис Маленков.

Сейчас пользователи соцсетей ищут водителя с регистратором, который мог заснять момент ДТП, чтобы найти виновного в аварии.

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Очевидцы уверяют, что травмы получил один из пассажиров (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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