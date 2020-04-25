2020-04-25T06:08:23+03:00
Общество

«Пламя сразу в лицо, упала»: семья осталась без дома из-за пожара под Новосибирском

Погорельцы из Тогучина просят о помощи — вещами, продуктами, деньгами
Никита МАНЬКО
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Загоревшийся бурьян в считанные минуты перекинул огонь на дома.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской областиЗагоревшийся бурьян в считанные минуты перекинул огонь на дома.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области
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Семья Ланиных осталась без единственного жилья из-за пала травы в городе Тогучине. Вызов с улицы Ленина поступил в пожарную часть 23 апреля около 17:00. Огонь удалось локализовать через полчаса, но бревенчатый дом сгорел полностью — крыша обрушилась внутрь.

- Через дом от нас живет сосед, который обжигает проволоку, сдает ее на металлолом. Он оставил кострище, а сильный ветер перекинул огонь на бурьян. Затем загорелся забор у ближайших соседей и потом перекинулся на дома. Я услышала треск, вышла из дома — и сразу пламя в лицо, упала. Успела только спасти внука и какие-то документы, — рассказала КП-Новосибирск потерпевшая Наталья Ланина.

Семья лишилась своего дома, сейчас погорельцев приютили друзья. В пожаре Ланины потеряли практически все — Наталье нужна даже одежда.

- Мы были в администрации, получить помощь пока не удалось. Я прошу вас помочь, кто чем сможет. Хоть копеечкой, хоть одеждой, хоть продуктами, хоть в быту может чем. Мальчик ходит в школу, любая канцелярия подойдет. Как говорят «С миру по нитке - и голому рубаха», - попросила Наталья Ланина.

Желающие помочь погорельцам в Тогучине могут связаться с Натальей по номеру 8-913-788-76-44.

Карта «Сбербанка» (по номеру телефона) на имя подруги Ивановой Оксаны Васильевны -89231887387

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ИСТОЧНИК KP.RU

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