«Пламя сразу в лицо, упала»: семья осталась без дома из-за пожара под Новосибирском
Семья Ланиных осталась без единственного жилья из-за пала травы в городе Тогучине. Вызов с улицы Ленина поступил в пожарную часть 23 апреля около 17:00. Огонь удалось локализовать через полчаса, но бревенчатый дом сгорел полностью — крыша обрушилась внутрь.
- Через дом от нас живет сосед, который обжигает проволоку, сдает ее на металлолом. Он оставил кострище, а сильный ветер перекинул огонь на бурьян. Затем загорелся забор у ближайших соседей и потом перекинулся на дома. Я услышала треск, вышла из дома — и сразу пламя в лицо, упала. Успела только спасти внука и какие-то документы, — рассказала КП-Новосибирск потерпевшая Наталья Ланина.
Семья лишилась своего дома, сейчас погорельцев приютили друзья. В пожаре Ланины потеряли практически все — Наталье нужна даже одежда.
- Мы были в администрации, получить помощь пока не удалось. Я прошу вас помочь, кто чем сможет. Хоть копеечкой, хоть одеждой, хоть продуктами, хоть в быту может чем. Мальчик ходит в школу, любая канцелярия подойдет. Как говорят «С миру по нитке - и голому рубаха», - попросила Наталья Ланина.
Желающие помочь погорельцам в Тогучине могут связаться с Натальей по номеру 8-913-788-76-44.
Карта «Сбербанка» (по номеру телефона) на имя подруги Ивановой Оксаны Васильевны -89231887387
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