Мама суперфиналистки шоу «Голос. Дети» объяснила, почему дочь не выпустили на сцену

25 Апр 2020 2020-04-25T01:45:30+03:00

Со своим наставником Валерием Меладзе Соня из-за болезни на финале не увиделась. Фото: личный архив.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось пообщаться с мамой Софьи Тумановой сразу после оглашения результатов финала

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В пятницу, 24 апреля, прошел, пожалуй, самый необычный финал за всю историю шоу «Голос. Дети». И не только потому, что на съемки из-за вспышки коронавируса решено было не пускать зрителей. Впервые в истории проекта одна из участниц проекта - 12-летняя новосибирская школьница Софья Туманова - выступала онлайн. Вместо нее на сцене был монитор, по которому транслировалось выступление девочки.

Константин Меладзе помогал девочке готовиться к выступлениям. Фото: личный архив.

Почему для школьницы пришлось оборудовать отдельную студию, объяснила ее мама, Анастасия.

- У дочки - простуда, накануне у нее поднялась температура. Поэтому в целях безопасности решено было выступать онлайн, - объяснила корреспондентам КП-Новосибирск Анастасия.

Несмотря на болезнь, девочка смогла собраться и заняла второе место на проекте. Сейчас Соня чувствует себя намного лучше.

Софья Туманова. Колыбельная и Стороною дождь - Финал - Голос.Дети - Сезон 7.София исполняет песню Полины Гагариной Колыбельная и Стороною дождь группы Zventa Sventana.

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