«Специальную студию оборудовали»: новосибирская школьница стала второй в финале шоу «Голос. Дети»

25 Апр 2020 2020-04-25T00:00:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 апреля, в финале шоу «Голос.Дети» за победу боролась новосибирская школьница – 12-летняя Софья Туманова.

Перед ее финальной песней Дмитрий Нагиев сразу предупредил:

- Из-за личных обстоятельств для Софьи оборудовали отдельную студию, - и тут же на сцене показали экран – девочка пела онлайн.

Софья исполнила онлайн песню Полины Гагариной «Колыбельная», и растрогала всех.

- Теперь я видел все! – сказал Дмитрий Нагиев.

По итогам зрительского голосования девочка заняла второе место.

- Я безумна рада побывать на этом проекте, спасибо моим наставникам, сказала девочка. Спасибо за возможность в столь непростое для меня время побывать на этои проекте.

Напомним, девочка штурмовала проект трижды, и в итоге только на четвертый раз прошла кастинг и после слепых прослушиваний попалт в команду Валерия Меладзе.

Софья Туманова. Птиченька . Голос.Дети-7. Финал. Фрагмент выпуска от 24.04.2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, это точно я?»: девочка расплакалась, с четвертой попытки попав на шоу «Голос. Дети».

12-летняя Софья Туманова уже не надеялась на успех, но прошла на слепые прослушивания. И стала четвертой сибирячкой на проекте. (подробнее).

Школьница, спевшая «Лабутены» на шоу «Голос. Дети», ответила критикам: «Я не слышала оригинальную песню с матами»

Девочка исполнила хит группировки «Ленинград». После этого за нее бились все трое наставников, а в соцсетях начались споры (подробнее).

«Со мной сидела психолог и успокаивала»: 10-летняя школьница рассказала, как попала на «Голос. Дети» со второго раза

Девочка из Новосибирска Лиза Сметанникова в День влюбленных дебютирует на шоу «Голос. Дети» (подробнее)

«Я его выбрала»: 10-летняя сибирячка на «Голос. Дети» попала в команду Басты

Хотя девочка могла пойти и к Полине Гагариной - она тоже к ней повернулась (подробнее).

«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»

Девочка прошла слепые прослушивания и оказалась в команде Полины Гагариной (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU