«Специальную студию оборудовали»: новосибирская школьница стала второй в финале шоу «Голос. Дети»
В пятницу, 24 апреля, в финале шоу «Голос.Дети» за победу боролась новосибирская школьница – 12-летняя Софья Туманова.
Перед ее финальной песней Дмитрий Нагиев сразу предупредил:
- Из-за личных обстоятельств для Софьи оборудовали отдельную студию, - и тут же на сцене показали экран – девочка пела онлайн.
Софья исполнила онлайн песню Полины Гагариной «Колыбельная», и растрогала всех.
- Теперь я видел все! – сказал Дмитрий Нагиев.
По итогам зрительского голосования девочка заняла второе место.
- Я безумна рада побывать на этом проекте, спасибо моим наставникам, сказала девочка. Спасибо за возможность в столь непростое для меня время побывать на этои проекте.
Напомним, девочка штурмовала проект трижды, и в итоге только на четвертый раз прошла кастинг и после слепых прослушиваний попалт в команду Валерия Меладзе.
Софья Туманова. Птиченька . Голос.Дети-7. Финал. Фрагмент выпуска от 24.04.2020.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мама, это точно я?»: девочка расплакалась, с четвертой попытки попав на шоу «Голос. Дети».
12-летняя Софья Туманова уже не надеялась на успех, но прошла на слепые прослушивания. И стала четвертой сибирячкой на проекте. (подробнее).
Школьница, спевшая «Лабутены» на шоу «Голос. Дети», ответила критикам: «Я не слышала оригинальную песню с матами»
Девочка исполнила хит группировки «Ленинград». После этого за нее бились все трое наставников, а в соцсетях начались споры (подробнее).
«Со мной сидела психолог и успокаивала»: 10-летняя школьница рассказала, как попала на «Голос. Дети» со второго раза
Девочка из Новосибирска Лиза Сметанникова в День влюбленных дебютирует на шоу «Голос. Дети» (подробнее)
«Я его выбрала»: 10-летняя сибирячка на «Голос. Дети» попала в команду Басты
Хотя девочка могла пойти и к Полине Гагариной - она тоже к ней повернулась (подробнее).
«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»
Девочка прошла слепые прослушивания и оказалась в команде Полины Гагариной (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU