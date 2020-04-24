«Зажгла, несмотря на простуду»: новосибирская школьница вышла в суперфинал шоу «Голос. Дети»

24 Апр 2020 2020-04-24T23:13:07+03:00

Она борется за победу на проекте

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В пятницу, 24 апреля, в финале проекта участники проекта «Голос. Дети» борются за звание лучшего. Одна из конкурсанток – новосибирская школьница Софья Туманова.

Напомним, 12-летняя девочка трижды не попадала на проект, но все-таки решилась на четвертую попытку. И в итоге не только прошла кастинг и папала в команду Валерия Меладзе, но и вышла в суперфинал шоу. Валерий Меладзе выбрал ее единственной участницей финала из своей команды после того, как она исполнила песню «Птиченька».

Пользователи соцсетей от выступления девочки тоже в восторге и скупятся на комплименты в комментариях:

- Очень красивое выступление, до слез. Победитель, однозначно!

- Молодец, не сдалась, собралась и сделала как надо!

- Просто зажгла, несмотря на простуду! Ее голос шикарен.

Софья Туманова. Птиченька . Голос.Дети-7. Финал. Фрагмент выпуска от 24.04.2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU