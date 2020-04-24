«Повсюду — дым и запах гари»: спасатели показали, как тушат лесной пожар

24 Апр 2020 2020-04-24T20:02:25+03:00

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С приходом тепла в Новосибирско йобласти начались лесные аожары. На одном из них вместе со спасателями побывали журналисты издания «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Низовой огонь бушевал слева у дороги, на 28-м километре от Карасева. По оценкам специалистов лесной охраны, площадь возгорания составляла около 5 га. И нет никаких сомнений в том, что это дело рук человека: сухих гроз в районе не было, никаких проводов на этом участке не протянуто. Как всегда, началось все с поджога травы, — пишут «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В области часто можно наблюдать картину, как густой дым обволакивает деревья, а на местах возгорания остается только выжженная до тла земля. Пожарные службы сейчас работают не покладая рук.

— Не только лесные пожары угрожают экологии. Многие рекламодатели используют деревья как опору для прикрепления к ним рекламных щитов и других информационных конструкций, — отмечают в издании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/775340" frameborder="0"></iframe> Смог из-за лесных пожаров окутал Новосибирск.

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