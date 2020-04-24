«Повсюду — дым и запах гари»: спасатели показали, как тушат лесной пожар
С приходом тепла в Новосибирско йобласти начались лесные аожары. На одном из них вместе со спасателями побывали журналисты издания «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
— Низовой огонь бушевал слева у дороги, на 28-м километре от Карасева. По оценкам специалистов лесной охраны, площадь возгорания составляла около 5 га. И нет никаких сомнений в том, что это дело рук человека: сухих гроз в районе не было, никаких проводов на этом участке не протянуто. Как всегда, началось все с поджога травы, — пишут «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
В области часто можно наблюдать картину, как густой дым обволакивает деревья, а на местах возгорания остается только выжженная до тла земля. Пожарные службы сейчас работают не покладая рук.
— Не только лесные пожары угрожают экологии. Многие рекламодатели используют деревья как опору для прикрепления к ним рекламных щитов и других информационных конструкций, — отмечают в издании.
Смог из-за лесных пожаров окутал Новосибирск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU