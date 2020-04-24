2020-04-24T20:02:25+03:00
Происшествия

«Повсюду — дым и запах гари»: спасатели показали, как тушат лесной пожар

Возгорания происходят по вине людей
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Ранцевый огнетушитель самый удобный вариант для устранения пожаров. Фото: Валерия ПАНОВАРанцевый огнетушитель самый удобный вариант для устранения пожаров. Фото: Валерия ПАНОВА
Изменить размер текста:

С приходом тепла в Новосибирско йобласти начались лесные аожары. На одном из них вместе со спасателями побывали журналисты издания «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Низовой огонь бушевал слева у дороги, на 28-м километре от Карасева. По оценкам специалистов лесной охраны, площадь возгорания составляла около 5 га. И нет никаких сомнений в том, что это дело рук человека: сухих гроз в районе не было, никаких проводов на этом участке не протянуто. Как всегда, началось все с поджога травы, — пишут «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В области часто можно наблюдать картину, как густой дым обволакивает деревья, а на местах возгорания остается только выжженная до тла земля. Пожарные службы сейчас работают не покладая рук.

— Не только лесные пожары угрожают экологии. Многие рекламодатели используют деревья как опору для прикрепления к ним рекламных щитов и других информационных конструкций, — отмечают в издании.

Смог из-за лесных пожаров окутал Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Повсюду — дым и запах гари»: спасатели показали, как тушат лесной пожар
«Женщины худеют на три килограмма»: врач объяснила, в каких условиях работают медики в лабораториях
«У них нет симптомов»: названо число новосибирцев, которые являются носителями коронавируса
«Это как достать иглу Кощея Бессмертного»: директор лаборатории рассказал, как распаковывают анализы на коронавирус
«Собрали детей в коридорах»: новосибирец пожаловался на прививку в школе во время самоизоляции
Почти 800 нарушителей: новосибирское МЧС взялось за поджигателей травы
14 домов без света: в Центральном районе отключили электроэнергию
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 апреля: в каких районах есть заболевшие
Посади дерево онлайн: как поучаствовать в акции «Сад памяти» дистанционно
В Новосибирске коронавирус подтвердился у ребенка-детсадовца
Меньше, чем приказала майор Устинова: в Октябрьский суд отдали девять нарушителей самоизоляции
Сибиряки жалуются на работающий фитнес-клуб во время самоизоляции
Злоумышленники атаковали шлагбаум
Российская вакцина от коронавируса будет готова к концу года
В Новосибирске рядом с торговым центром столкнулись такси и легковушка: есть пострадавший
Первый случай заражения коронавирусом в Барабинске: заболевший вернулся из Москвы
Рекламировал родным умерших гробы: патологоанатом попался на взятке в 1,5 миллиона рублей от похоронного агентства
Мэр Новосибирска призвал родителей посидеть дома с детьми