«Женщины худеют на три килограмма»: врач объяснила, в каких условиях работают медики в лабораториях
Главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии управления Роспотребнадзора по Новосибирской области» Елена Семенова рассказала, что их лаборантки теряют вес в процессе работы с анализами на коронавирус.
— Защитные костюмы настолько тяжелые, что женщины худеют на три килограмма за одну смену, — отметила Елена Семенова.
Генеральный директор одной из лабораторий в Новосибирске Александр Хамидулин тоже объяснил, в каком обмундировании работают его сотрудники.
— У нас все в масках, защитных костюмах. Когда выходят из лабораторий, то мокрые на сквозь, — рассказал Александр Хамидулин.
Ранее «КП-Новосибирск» писала, сколько носителей коронавирусной инфекции сейчас живет в Новосибирске. Есть опубликованный список лабораторий, где можно сдать в частном порядке анализ на коронавирусную инфекцию.
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ
«У них нет симптомов»: названо число новосибирцев, которые являются носителями коронавируса
Их не так много, как могло бы показаться сначала (подробности)
Где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске: обновленный список лабораторий и цены
Рассказываем, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»