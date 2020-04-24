2020-04-24T19:59:48+03:00
Коронавирус Covid-19

«Женщины худеют на три килограмма»: врач объяснила, в каких условиях работают медики в лабораториях

Почему им сейчас приходится нелегко — читайте в нашем материале
Анна ПАШАГИНА
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Врачи работают сейчас на передовой.Врачи работают сейчас на передовой.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии управления Роспотребнадзора по Новосибирской области» Елена Семенова рассказала, что их лаборантки теряют вес в процессе работы с анализами на коронавирус.

— Защитные костюмы настолько тяжелые, что женщины худеют на три килограмма за одну смену, — отметила Елена Семенова.

Генеральный директор одной из лабораторий в Новосибирске Александр Хамидулин тоже объяснил, в каком обмундировании работают его сотрудники.

— У нас все в масках, защитных костюмах. Когда выходят из лабораторий, то мокрые на сквозь, — рассказал Александр Хамидулин.

Ранее «КП-Новосибирск» писала, сколько носителей коронавирусной инфекции сейчас живет в Новосибирске. Есть опубликованный список лабораторий, где можно сдать в частном порядке анализ на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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