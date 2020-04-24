2020-04-24T18:41:06+03:00
Общество

«У них нет симптомов»: названо число новосибирцев, которые являются носителями коронавируса

Их не так много, как могло бы показаться сначала
Анна ПАШАГИНА
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Носителями коронавируса являются чуть больше четверти новосибирцев.Носителями коронавируса являются чуть больше четверти новосибирцев.
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Сегодня днем, 24 апреля, в пресс-конференции в «Доме радио» на Вертковской участвовала Елена Семенова, главный врач «Центра Гигиены и Эпидемиологии управления Роспотребнадзором по Новосибирской области». Елена Семенова рассказала, какой процент сибиряков является носителями коронавирусной инфекции.

— По сегодняшним данным 26% новосибирцев носители коронавируса, — привела статистику главный врач «Центра Гигиены и Эпидемиологии».

Что значит носитель? Эти люди не чувствуют себя заболевшими. У них нет никаких симптомов коронавируса.

Ранее, «КП-Новосибирск» писала, что генеральный директор «Инвитро-Сибирь» рассказал, как проходит распаковка анализов с коронавирусной инфекцией. Врачи в поликлиниках запечатывают пробирки на совесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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