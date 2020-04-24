«У них нет симптомов»: названо число новосибирцев, которые являются носителями коронавируса
Сегодня днем, 24 апреля, в пресс-конференции в «Доме радио» на Вертковской участвовала Елена Семенова, главный врач «Центра Гигиены и Эпидемиологии управления Роспотребнадзором по Новосибирской области». Елена Семенова рассказала, какой процент сибиряков является носителями коронавирусной инфекции.
— По сегодняшним данным 26% новосибирцев носители коронавируса, — привела статистику главный врач «Центра Гигиены и Эпидемиологии».
Что значит носитель? Эти люди не чувствуют себя заболевшими. У них нет никаких симптомов коронавируса.
Ранее, «КП-Новосибирск» писала, что генеральный директор «Инвитро-Сибирь» рассказал, как проходит распаковка анализов с коронавирусной инфекцией. Врачи в поликлиниках запечатывают пробирки на совесть.
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