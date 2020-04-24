«Это как достать иглу Кощея Бессмертного»: директор лаборатории рассказал, как распаковывают анализы на коронавирус

24 Апр 2020 2020-04-24T18:20:44+03:00

Оказалось, что в поликлиниках пробирки упаковывают на совесть

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Сегодня днем, 24 апреля, состоялась пресс-конференция с представителями Роспотребнадзора, директором лаборатории «Инвитро-Сибирь», где проверяют анализы на коронавирусную инфекцию и заместителем Министра здравоохранения. В ходе разговора генеральный директор лаборатории «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин рассказал, сколько время уходит на распаковку материала.

— У нас основное время забирает разбор поступившего материала, потому что пробирки у больниц не одинаковые, — объяснил Александр Хамидулин.

Генеральный директор лаборатории отметил, что все медики стараются герметично упаковать пробирки с анализами. Первое время кто-то их заклеивал скотчем, пластилином или парафином.

— Это как достать иглу Кощея Бессмертного, — сравнивает мужчина.

По словам Александра Хамидулина, чтобы получить результаты анализов уходят сутки.

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