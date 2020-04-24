Почти 800 нарушителей: новосибирское МЧС взялось за поджигателей травы
В областном МЧС ввели повышенные меры безопасности – после рейдов возбудили почти 800 административных дел за нарушения. Одно из главных – разведение костров и выжигание прошлогодней травы.
- Яркий пример легкомысленного отношения к пожарной безопасности и преднамеренных неосторожных действий с огнем показали в Искитиме две женщины, когда подожгли сухую траву, в итоге получили ожоги, а их дачный домик сгорел, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
В Бердске огонь захватил три заброшенных садовых участка. Все случилось из-за жарки шашлыков. Уголь от мангала во время сильного ветра разлетелся и поджог сухую траву.
Еще одно серьезное ЧП в Болотнинском районе, возле села Кривояш. Там эксперты пока разбираются, из-за чего сгорела машина пасечника, да и сам человек получил поджоги. Возможно, что мужчина сам сначала решил развести костер.
По данным чрезвычайного ведомства, за 23 апреля в регионе было зарегистрировано 405 пожаров, и 375 из них возникли из-за поджога травы и мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU