«Собрали детей в коридорах»: новосибирец пожаловался на прививку в школе во время самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T17:37:41+03:00

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Новосибирец под ником Александр К. пожаловался на то, что детям делают привики в одной из школ Калининского района. Об этом он написал в соцсетях:

- Для чего мы сидим месяц в квартирах, чтобы за один день это все обнулить? Я понимаю, что если бы это была важная прививка, но это просто плановая вакцинация, которую можно провести и после карантина. Даже в поликлиники сейчас говорят не ходить, а тут дети в коридорах и в общем кабинете,- написал Александр К. в сервисе «Яндекс.Районы».

Правда, другие родители в комментариях уверяют, что никакой толпы детей они не увидели:

- В школе делали прививки, но каждому ребенку было назначено время, и столповторений в коридорах не было, лично мы вообще не кого не встретили. А прежде, чем пригласить на прививку, медсестра спросила нас — где мы ее будем делать, в школе или пойдем в поликлинику. И никто ни кого не принуждал идти на эту прививку, — написала Екатерина К.,

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ИСТОЧНИК KP.RU