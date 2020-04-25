«Зато не заразятся»: фотограф удивил соцсети снимками красоток в скафандрах

25 Апр 2020 2020-04-25T05:04:25+03:00

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Серия фото красивых девушек в скафандрах на рынке, пляже и в парке Новосибирска удивили пользователей соцсетей. Посвященный космосу проект снимался несколько лет назад, но автор решил закончить его после введения режима самоизоляции.

Мастер фотографии Сергей Суховей создал модный скафандр для прогулок по Новосибирску. Костюм изготовили новосибирская художница Наталья Сивоха, а шлем - автослесарь еще пять лет назад. Тогда же состоялись первые съемки с моделью Юлией Шашковой. Затем сняли еще двух девушек — Евгению Серебрякову и Светлану Москвину. Но после введения режима самоизоляции автор обратился к прежним съемкам и решил возобновить проект.

Фото предоставлены Сергеем Суховеем

— Возможно, неосознанно на меня воздействовали настроение одиночества и странности всего происходящего сейчас. Моя первоначальная задумка была в том, что каждая девушка редкой красоты порой выглядит, как пришелец на Землю из другой цивилизации. Но это даже не важно — пришелец она или земной космонавт, вернувшийся с орбиты. Важно то, что космические технологии помещаются рядом с явлениями нашей обыденной реальности. И от этого сочетания зритель как бы другими глазами смотрит на эпизоды нашей жизни. И слово «Космос в моей серии — это не только и не столько далекое звездное небо, сколько наш мир, в котором мы живем. Космос — наш миропорядок., — рассказал «КП-Новосибирск» Сергей Суховей.

Модели в скафандрах шокировали прохожих. Фото предоставлены Сергеем Суховеем.

Фотограф признался, что провокация — один из его любимых приемов, и смесь постановки с реальной жизнью дает нужный эффект. Два года назад он снимал проект в Китае — девушка европейской внешности в романтичном белом платье гуляла по ночному старому Пекину среди толпы одинаковых людей в шортах и футболках.Очевидцы были шокированы и фотографировали модель на смартфоны, так как героиня выглядела «белой вороной» среди биомассы одетой в «унисекс».

Фото предоставлены Сергеем Суховеем

Пользователи соцсетей назвали самоизоляцию в скафандре наиболее безопасным способом для прогулки.

-Просто фантастика! К тому же, она не заразятся, — написал Никита.

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ИСТОЧНИК KP.RU