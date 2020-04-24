14 домов без света: в Центральном районе отключили электроэнергию
В Новосибирске в конце рабочего дня в Центральном районе отключили электроэнергию. Это аварийное отключение, оно затронуло 14 домов. Света нет по адресам: ул. Демьяна Бедного, 19, ул. Достоевского, 13,14, 19, Красный проспект 77б, 80, 82, 82/1, ул. Мичурина, 37, 37а, ул. Писарева, 1, 1а, 35, ул. Советская, 64.
- Отключение произошло в 18.35, за него ответственен поставщик услуг «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС». Это случилось из-за аварии, - сообщают на городском муниципальном портале.
По предварительной информации, восстановят электроснабжение в 20.35. За уточняющей информацией, жителей просят обращаться в свои управляющие компании, либо по номеру 051 в городскую диспетчерскую службу.
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