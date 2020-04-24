Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 апреля: в каких районах есть заболевшие

24 Апр 2020 2020-04-24T15:51:22+03:00

Где в Новосибирской области нашли коронавирус: последние данные на 24 апреля в нашей онлайн-карте

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В пятницу, 24 апреля стало известно, что Новосибирская область побила рекорд по количеству заболевших за сутки: диагноз подтвердился сразу у 41 сибиряка. Всего в регионе опасную болезнь выявили у 209 человек.

Чтобы было наглядно видно, как зараза распространяется в Новосибирской области, корреспонденты КП-Новосибирск ежедневно будут публиковать онлайн-карту, где нанесены населенные пункты, в которых обнаружили зараженных.

В пятницу стало известно, что к населенным пунктам и районам, где ранее были выявлены заболевшие коронавирусом ,- Новосибирску, Новосибирскому району, Карасукскому району, Коченевскому району, Черепановскому району, Бердску, Кольцово, Убинскому району, Колыванскому району, Здвинскому району - добавилась еще одна точка - Барабинск.

КАрта распространения коронавируса в Новосибирской области.

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