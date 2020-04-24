Посади дерево онлайн: как поучаствовать в акции «Сад памяти» дистанционно

24 Апр 2020 2020-04-24T15:47:17+03:00

В рамках мероприятия планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших воинах

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Всероссийская акция «Сад Памяти» приурочена к 75-летию Победы. В новых условиях акция пройдет в онлайн-формате — фотографиями своих героев и их историями можно поделиться в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома. Также можно публиковать на своих страницах в социальных сетях истории подвигов родных и близких, прошедших войну, обозначив на сайте геолокацию, в которой собираетесь посадить дерево, и хештег #СадПамятиДома.

Организатором акции выступает общественное движение «Волонтеры Победы». Подробности на официальном сайте садпамяти2020.рф. Ресурс предусматривает возможность зарегистрироваться и рассказать, кому посвящается высаживаемое дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет напоминать об этом событии.

Принять участие в международной акции #садпамяти2020, может каждый житель нашей области, даже находясь на самоизоляции. О дистанционных форматах рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. Высадить памятное дерево можно на своем дачном участке. А после информацию о месте посадки дерева можно нанести на интерактивную карту акции на сайте садпамяти2020.рф, а фотографию с такой личной акции — разместить в социальных сетях с рассказом о своих героях и хештегом #СадПамятиДома.

Дополнительную информацию об акции и участии в ней можно узнать у координатора в регионе — 8 (383) 296-51-62.

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ИСТОЧНИК KP.RU