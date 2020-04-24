В Новосибирске коронавирус подтвердился у ребенка-детсадовца

24 Апр 2020 2020-04-24T15:07:45+03:00

Мальчик не ходил в группу - его детсад сейчас закрыт

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Как удалось выяснить корреспондентам КП-Новосибирск, один из заболевших коронавирусом в Новосибирской области - ребенок-детсадовец.

- В группу он не ходил: его детский сад сейчас не работает, - сообщил источник корреспондентам КП-Новосибирск.

Напомним, ранее оперативный штаб Новосибирской области сообщал, что среди заболевших коронавирусом в регионе - 8 детей. В детскую больницу №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на опасную заразу. Всего же на данный момент диагноз подтвержден уже у 209 жителей региона.

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