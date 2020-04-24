Меньше, чем приказала майор Устинова: в Октябрьский суд отдали девять нарушителей самоизоляции
Новосибирские полицейские все более активно составляют протоколы о нарушении самоизоляции. По итогам очередного дня, один только Октябрьский район зафиксировал девять штрафников.
- 23 апреля 2020 года в Октябрьский районный суд города Новосибирска из Отдела полиции №6 «Октябрьский» и Администрации Октябрьского района поступило девять материалов об административных правонарушениях в отношении физических лиц по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, - сообщает районный суд.
«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Речь идет о статье, которая определяет наказание нарушителям самоизоляции. Нарушителям положены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.
В первые дни режима сотрудники МВД лишь отчитывали нарушителей, затем стали избирательно штрафовать. Теперь количество наказанных растет. Впрочем, это обернулось и скандалом: в сети всплыли голосовые сообщения женщины-руководителя, которая потребовала от участковых по десять протоколов с района. Сотрудники органов при этом отмечают, что майор Устинова действовала, как руководители и других подразделений МВД.
«Ее позиция правильная и верная» - юрист заступился за начальницу участковых Елену Устинову. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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ИСТОЧНИК KP.RU