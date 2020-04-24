2020-04-24T14:14:26+03:00
Общество

Меньше, чем приказала майор Устинова: в Октябрьский суд отдали девять нарушителей самоизоляции

Полиция все более активно штрафует тех, кто нарушает режим повышенной готовности
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Новосибирцы массово нарушают самоизоляцию.Новосибирцы массово нарушают самоизоляцию.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Изменить размер текста:

Новосибирские полицейские все более активно составляют протоколы о нарушении самоизоляции. По итогам очередного дня, один только Октябрьский район зафиксировал девять штрафников.

- 23 апреля 2020 года в Октябрьский районный суд города Новосибирска из Отдела полиции №6 «Октябрьский» и Администрации Октябрьского района поступило девять материалов об административных правонарушениях в отношении физических лиц по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, - сообщает районный суд.

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Речь идет о статье, которая определяет наказание нарушителям самоизоляции. Нарушителям положены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

В первые дни режима сотрудники МВД лишь отчитывали нарушителей, затем стали избирательно штрафовать. Теперь количество наказанных растет. Впрочем, это обернулось и скандалом: в сети всплыли голосовые сообщения женщины-руководителя, которая потребовала от участковых по десять протоколов с района. Сотрудники органов при этом отмечают, что майор Устинова действовала, как руководители и других подразделений МВД.

«Ее позиция правильная и верная» - юрист заступился за начальницу участковых Елену Устинову. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава новосибирского областного управления МВД Стерликов уходит в отставку

Источники КП-Новосибирск сообщили, что генерал попрощался с подчиненными на коллегии и ушел (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске коронавирус подтвердился у ребенка-детсадовца
Меньше, чем приказала майор Устинова: в Октябрьский суд отдали девять нарушителей самоизоляции
Сибиряки жалуются на работающий фитнес-клуб во время самоизоляции
Злоумышленники атаковали шлагбаум
Россиская вакцина от коронавируса будет готова к концу года
В Новосибирске рядом с торговым центром столкнулись такси и легковушка: есть пострадавший
Первый случай заражения коронавирусом в Барабинске: заболевший вернулся из Москвы
Рекламировал родным умерших гробы: патологоанатом попался на взятке в 1,5 миллиона рублей от похоронного агентства
Мэр Новосибирска призвал родителей посидеть дома с детьми
Где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске: обновленный список лабораторий и цены
Споем «День Победы» с балконов многоэтажек: в Новосибирске 9 Мая пройдет в онлайн-формате
«Почти час не могли достать»: мальчик застрял на детской площадке
«Я был в магазине, вышел и увидел»: в Новосибирске под окнами высотки обнаружили мертвую женщину
В Новосибирске девочка, выпавшая из окна 8 этажа, пришла в сознание
«Увидел, как идет дым из-под колеса»: полицейский спас пассажиров загоревшегося автобуса
Минздрав и МВД прокомментировал видео, где девушку в наручниках ведут в новосибирскую инфекционку
Волонтеры «Единой России» помогают медикам привести в порядок территории больниц и поликлиник
Более 800 юных железнодорожников Новосибирской детской железной дороги осваивают профориентационные программы дистанционно
«Волновалась и сильно нервничала»: в Новосибирске мама случайно закрыла младенца в машине
Видеосервис Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса» и Константина Кинчева
«Что за странный звук»: в зоопарке показали, как поет глухарь, когда завлекает любимую
«Весь в папу»: на пони-ферме в Новосибирске родился белоснежный верблюжонок
Глава новосибирского областного управления МВД Стерликов уходит в отставку
«Приезжий — только один, остальные никуда не ездили»: в Новосибирске выявили еще 41 больного коронавирусом
«Отдайте детей»: обиженный сибиряк облил бензином и поджег здание отдела опеки
«Еду, вдруг вижу — знакомая машина»: новосибирец задержал мужчину, укравшего авто у родственника
Ученые рассказали, как понять, устойчивы ли вы к коронавирусу
Информацию со всех дорожных камер страны объединят в едином центре: рассказываем для чего
В Роспотребнадзоре рассказали, как будут открывать общепит после выхода из самоизоляции