Сибиряки жалуются на работающий фитнес-клуб во время самоизоляции
Сибиряки жалуются на работающий во время самоизоляции фитнес клуб. В редакцию «КП-Новосибирск» один из посетителей зала отправил неопровержимые доказательства этому.
— Фитнес-клубы переполнены, уборка не проводится, расстояние между посетителями не превышает 1 метра. В то время как количество зараженных на территории Новосибирска и России растет в геометрической прогрессии, — рассказал в своем письме читатель «КП-Новосибирск».
На кадрах видно, что в спортзале жизнь кипит. Сибиряки спокойно занимаются на тренажерах, тягают гантели и бегают на дорожках. Тренера следят за своими подопечными и не только. По словам очевидца, руководство клуба на замечания не реагирует.
— На входе каждого входящего предупреждают, что видео-съемка запрещена, за всем происходящим в зале следят тренеры. Увидели, что я снимаю, и попытались забрать телефон, — отметил сибиряк.
«КП-Новосибирск» связались и передали информацию вице-мэру Анне Терешковой. Она в свою очередь прокомментировала ситуацию следующим образом.
— Это недопустимое нарушение! Мы передали информацию в Роспотребнадзор, должна пройти проверка, — говорит чиновница.
«КП-Новосибирск» отправили запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать результаты проверки. До самого клуба дозвониться так и не удалось.
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