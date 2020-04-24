2020-04-24T14:12:56+03:00
Общество

Сибиряки жалуются на работающий фитнес-клуб во время самоизоляции

Информация об этом уже передана в Роспотребнадзор
Анна ПАШАГИНА
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Люди тренируются не смотря ни на что. Фото: скриншот из видео.Люди тренируются не смотря ни на что. Фото: скриншот из видео.
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Сибиряки жалуются на работающий во время самоизоляции фитнес клуб. В редакцию «КП-Новосибирск» один из посетителей зала отправил неопровержимые доказательства этому.

— Фитнес-клубы переполнены, уборка не проводится, расстояние между посетителями не превышает 1 метра. В то время как количество зараженных на территории Новосибирска и России растет в геометрической прогрессии, — рассказал в своем письме читатель «КП-Новосибирск».

На кадрах видно, что в спортзале жизнь кипит. Сибиряки спокойно занимаются на тренажерах, тягают гантели и бегают на дорожках. Тренера следят за своими подопечными и не только. По словам очевидца, руководство клуба на замечания не реагирует.

— На входе каждого входящего предупреждают, что видео-съемка запрещена, за всем происходящим в зале следят тренеры. Увидели, что я снимаю, и попытались забрать телефон, — отметил сибиряк.

«КП-Новосибирск» связались и передали информацию вице-мэру Анне Терешковой. Она в свою очередь прокомментировала ситуацию следующим образом.

— Это недопустимое нарушение! Мы передали информацию в Роспотребнадзор, должна пройти проверка, — говорит чиновница.

«КП-Новосибирск» отправили запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать результаты проверки. До самого клуба дозвониться так и не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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