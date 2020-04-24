Сибиряки жалуются на работающий фитнес-клуб во время самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T14:12:56+03:00

Люди тренируются не смотря ни на что. Фото: скриншот из видео.

Информация об этом уже передана в Роспотребнадзор

Изменить размер текста: A A

Сибиряки жалуются на работающий во время самоизоляции фитнес клуб. В редакцию «КП-Новосибирск» один из посетителей зала отправил неопровержимые доказательства этому.

— Фитнес-клубы переполнены, уборка не проводится, расстояние между посетителями не превышает 1 метра. В то время как количество зараженных на территории Новосибирска и России растет в геометрической прогрессии, — рассказал в своем письме читатель «КП-Новосибирск».

На кадрах видно, что в спортзале жизнь кипит. Сибиряки спокойно занимаются на тренажерах, тягают гантели и бегают на дорожках. Тренера следят за своими подопечными и не только. По словам очевидца, руководство клуба на замечания не реагирует.

— На входе каждого входящего предупреждают, что видео-съемка запрещена, за всем происходящим в зале следят тренеры. Увидели, что я снимаю, и попытались забрать телефон, — отметил сибиряк.

«КП-Новосибирск» связались и передали информацию вице-мэру Анне Терешковой. Она в свою очередь прокомментировала ситуацию следующим образом.

— Это недопустимое нарушение! Мы передали информацию в Роспотребнадзор, должна пройти проверка, — говорит чиновница.

«КП-Новосибирск» отправили запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать результаты проверки. До самого клуба дозвониться так и не удалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU