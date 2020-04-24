Злоумышленники атаковали шлагбаум

24 Апр 2020 2020-04-24T13:33:04+03:00

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Пытавшиеся преодолеть заслон и проехать на территорию населенного пункта в Заельцовском районе Новосибирска не учли, что поселок находится под охраной Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, на всех подъездных путях установлены камеры видеонаблюдения, а управление доступом осуществляется удаленно.

Первыми, кто попытался открыть шлагбаум и проехать в поселок со стороны Мочищенского шоссе, были двое мужчин на автомобиле «Хендай Солярис». В 19.15 видеонаблюдение зафиксировало их действия. После того как попытка поднять стрелу шлагбаума не увенчалась успехом, мужчины направились в поселок пешком, тем самым избежав проблем и общения с охраной.

Фото предоставлено пресс-службой АБ «Гвардия».

А вот другой автомобиль и двое молодых людей, приехавших на нем, теперь находятся в розыске. В 1.06 один из них вышел из машины, поднял стрелу вверх вручную и предоставил водителю возможность проехать. Бойцы ГБР, прибывшие на место ЧП, обнаружили, что охранное устройство вышло из строя. Найти проехавший в поселок автомобиль по горячим следам экипажу ГБР не удалось. Но благодаря записям с камер видеонаблюдения владелец автомобиля обязательно будет установлен, ему придется возместить стоимость ремонтных работ.