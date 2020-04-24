2020-04-24T13:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть разработок вакцин от коронавируса, предложенных учеными «Вектора», ВОЗ признала перспективными

Всего были отмечены девять российских разаботок
Татьяна СОЛОВОВА
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Так доставляют анализы больных. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.Так доставляют анализы больных. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.
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Всемирная организация здравоохранения огласила список разработок вакцин от коронавируса, которые считает перспективными. В него включены 9 российских разработок, шесть из которых были предложены центром вирусологии «Вектор».

Как сообщает сайт kp.ru, это пептидная вакцина на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола; субъединичная вакцина, живая векторная вакцина на основе вируса кори, рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А, векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита и мРНК-вакцина.

Напомним, КП-Новосибирск ранее писала о том, что с 29 июня «Вектор» начнет клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Уже отобраны 60 добровольцев, примет участие в испытаниях и главный разработчик вакцины - Ильназ Иматдинов.

СПРАВКА «КП»

«Вектор» — крупнейший научный вирусологический и биотехнологический центр России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области, в нескольких километрах от Новосибирска. Здесь хранятся вирусы самых опасных заболеваний, в том числе сибирской язвы, Эболы, вирус Марбурга. Задача центра — исследовать возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний и обеспечивать постоянную готовность к диагностике новых вирусных инфекций. Предприятие имеет самый высокий класс защиты, таким же уровнем обладает только Вирусологический центр Минобороны. Именно в «Векторе» разработали тест-системы для диагностики нового китайского коронавируса. А несколько лет назад ученые этого научного центра занимались разработкой вакцины от Эболы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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