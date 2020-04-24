В Новосибирске рядом с торговым центром столкнулись такси и легковушка: есть пострадавший
В пятницу, 24 апреля, серьезная авария произошла в Калининском районе: там столкнулись такси и легковушка.
- ДТП случилось на улице Курчатова, рядом с ТЦ «Лента»: после столкновения один из автомобилей - ВАЗ-2104 - перевернулся, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - второй участник аварии - седан KIA Rio брендированный «Uber» - получил не такие серьезные повреждения.
Удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось: досталось пассажиру отечественного авто.
- У него диагностированы множественные рваные раны, ушиб грудной клетки, черепно-мозговая травма, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Сейчас на месте находятся врачи скорой. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU