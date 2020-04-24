2020-04-24T13:35:00+03:00
Происшествия

В Новосибирске рядом с торговым центром столкнулись такси и легковушка: есть пострадавший

Очевидцы уверяют, что травмы получил один из пассажиров
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла в Калининском районе.Авария произошла в Калининском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 24 апреля, серьезная авария произошла в Калининском районе: там столкнулись такси и легковушка.

- ДТП случилось на улице Курчатова, рядом с ТЦ «Лента»: после столкновения один из автомобилей - ВАЗ-2104 - перевернулся, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - второй участник аварии - седан KIA Rio брендированный «Uber» - получил не такие серьезные повреждения.

Удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось: досталось пассажиру отечественного авто.

- У него диагностированы множественные рваные раны, ушиб грудной клетки, черепно-мозговая травма, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Сейчас на месте находятся врачи скорой. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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