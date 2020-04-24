Первый случай заражения коронавирусом в Барабинске: заболевший вернулся из Москвы

24 Апр 2020 2020-04-24T12:39:43+03:00

Полиция начала штрафовать всех, кто раньше гулял вместо самоизоляции. Фото: кадр из видео YouTube

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Власти Барабинска сообщили о том, что выявлен первый случай заражения коронавирусом в Барабинске. По данным местной администрации, сибиряк недавно вернулся из Москвы и был помещен под домашний карантин, вскоре тесты выявили у него COVID-19. Врачи направили мужчину в городскую инфекционнцю больницу №1 в Новосибирске и установили круг контактов.

Еще одна жительница Барабинска вернулась из Москвы и стала злостной нарушительницей карантина. Женщина четыре раза выходила из дома и в пятый раз ее принудительно госпитализировали в обсерватор. Барабинский районный суд назначил штраф в 65 тысяч рублей за неоднократное нарушение карантина.

Глава Барабинска Евгений Бессонов призвал местных жителей соблюдать режим самоизоляции и сообщил об ужесточении проверок.

- К сожалению, далеко не все оценивают реально угрозу пандемии. На улицах то и дело появляются праздно гуляющие. И если ранее правоохранительные органы ограничивались профилактическими беседами, то теперь будут выноситься штрафы. И не только для тех, кому выписано предписание по принудительной самоизоляции, а всем, кто без уважительной причины находится вне стен дома или предприятия, деятельность которого не приостановлена, - сообщил Евгений Бессонов.

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