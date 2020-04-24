2020-04-24T11:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Новосибирска призвал родителей посидеть дома с детьми

Глава города Анатолий Локоть проверил, как работают дежурные группы в детских садах
Екатерина КОМЯКОВА
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Мэр проверил, как работают дежурные группы в детских садах. Фото: пресс-центр мэрииМэр проверил, как работают дежурные группы в детских садах. Фото: пресс-центр мэрии
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В последнюю неделю количество малышей в детски садах увеличилось, это связано с тем, что частично сотрудники крупных предприятий вышли на работу. При этом детсады продолжают работать в прежнем формате дежурных групп, в каждой - не больше 12 человек. Мэр Анатолий Локоть побывал в детсаду №42, чтобы проверить, как соблюдаются меры безопасности.

– Мы находимся в детском саду, который в обычное время посещают более 300 ребятишек. Сегодня здесь работают две группы, их посещают 24 человека – дети от трёх до семи лет. В группы принимают только тех детей, родители которых действительно могут подтвердить справкой, что им не с кем оставить ребёнка, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Меры безопасности в группах выполняют, это и дезинфекция, и контроль за соблюдение гигиены, мытье рук.

В обычное время в Новосибирске в детские сады ходят 86 тысяч малышей, сегодня эта цифра в десять раз меньше. Мэр города призвал родителей в сложное время оставаться дома с детьми:

– Важно, чтобы горожане понимали конечную цель ограничительных мер: если мы остаёмся дома с детьми, то этим оберегаем их, – подчеркнул Анатолий Локоть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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