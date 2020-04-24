Где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске: обновленный список лабораторий и цены
Публикуем обновленный список лабораторий, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске. В городе всего несколькомедицинских центров, где принимают анализы на коронавирусную инфекцию.
«МБС-Технология».
Адрес: улица Инженерная 28 корпус 31.
В данной лаборатории проводят диагностику на коронавирус, но не в частном порядке. У них исследуют анализы, которые люди сдали ранее в поликлинике.
«Инвитро-Сибирь»
Адрес: Римского-Корсакова 9.
В лаборатории так же проводят диагностику на коронавирусную инфекцию, но не в частном порядке. У них исследуют анализы, которые ранее сдали люди в больнице.
«Авиаценна»
Адрес: улица Урицкого 2.
В частной поликлинике берут анализ на коронавирус только у тех, кто лег к ним в стационар или уже там находится. Его нужно будет оплатить отдельно. Цена — 1 тысяча 500 рублей.
«Центр новых медицинских технологий» в Академгородке.
Адрес: Пирогова 25/4.
В центре берут анализы на коронавирус в частном порядке. Стоимость для жителей Советского района — 1 тысяча 250 рублей, для всех остальных — 1 тысяча 550 рублей. Для пенсионеров действует скидка и ценник приемлемый — 600 рублей. Сдача анализов действует только по предварительной записи по телефону.
В больнице не берут анализ в частном порядке у новосибирцев, у кого температура превышает 37 градусов и кто вернулся из других городов, не отсидев 14-дневний карантин.
«Инновационные технологии медицины»
Адрес: Большевитская 21.
Медицинский центр получил аккредитацию. Только брать анализы пока не может, нет реагентов. В распоряжение лаборатории тест-системы получат после 15 мая. Тогда запись на анализы будет открыта.
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Новосибирска
Адрес: Владимировский спуск 2а.
В поликлинике можно сдать анализ в частном порядке. Стоимость 1 тысяча 770 рублей.
Если вы прилетели из другого города или из-за границы, контактировали с другими зараженными, то анализ в клинике сдать сразу не сможете. Для начала вам нужно будет изолироваться на 14 дней дома, а уже потом сдавать анализ в поликлинике.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU