Где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске: обновленный список лабораторий и цены

24 Апр 2020 2020-04-24T11:42:07+03:00

Рассказываем, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске

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Публикуем обновленный список лабораторий, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске. В городе всего несколькомедицинских центров, где принимают анализы на коронавирусную инфекцию.

«МБС-Технология».

Адрес: улица Инженерная 28 корпус 31.

В данной лаборатории проводят диагностику на коронавирус, но не в частном порядке. У них исследуют анализы, которые люди сдали ранее в поликлинике.

«Инвитро-Сибирь»

Адрес: Римского-Корсакова 9.

В лаборатории так же проводят диагностику на коронавирусную инфекцию, но не в частном порядке. У них исследуют анализы, которые ранее сдали люди в больнице.

«Авиаценна»

Адрес: улица Урицкого 2.

В частной поликлинике берут анализ на коронавирус только у тех, кто лег к ним в стационар или уже там находится. Его нужно будет оплатить отдельно. Цена — 1 тысяча 500 рублей.

«Центр новых медицинских технологий» в Академгородке.

Адрес: Пирогова 25/4.

В центре берут анализы на коронавирус в частном порядке. Стоимость для жителей Советского района — 1 тысяча 250 рублей, для всех остальных — 1 тысяча 550 рублей. Для пенсионеров действует скидка и ценник приемлемый — 600 рублей. Сдача анализов действует только по предварительной записи по телефону.

В больнице не берут анализ в частном порядке у новосибирцев, у кого температура превышает 37 градусов и кто вернулся из других городов, не отсидев 14-дневний карантин.

«Инновационные технологии медицины»

Адрес: Большевитская 21.

Медицинский центр получил аккредитацию. Только брать анализы пока не может, нет реагентов. В распоряжение лаборатории тест-системы получат после 15 мая. Тогда запись на анализы будет открыта.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Новосибирска

Адрес: Владимировский спуск 2а.

В поликлинике можно сдать анализ в частном порядке. Стоимость 1 тысяча 770 рублей.

Если вы прилетели из другого города или из-за границы, контактировали с другими зараженными, то анализ в клинике сдать сразу не сможете. Для начала вам нужно будет изолироваться на 14 дней дома, а уже потом сдавать анализ в поликлинике.

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