Споем «День Победы» с балконов многоэтажек: в Новосибирске 9 Мая пройдет в онлайн-формате

24 Апр 2020 2020-04-24T11:13:46+03:00

Мэр Анатолий Локоть рассказал, как проведут великий праздник в этом году

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Основным событие дня станет телемарафон «Во имя все грядущих поколений». Трансляция продолжится с 9 до 22 часов на интернет ресурса, телеканалах города.

- Начнется телемарафон по традиции в 9 часов показом сюжетов, посвящённых нашему земляку, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину. В 10 часов, как и положено, предусмотрен военный парад. В это время на экранах будут транслироваться парады Победы прошлых лет, архивные записи первого парада. Об истории парада в Москве и Новосибирске расскажут ведущие телемарафона, а также гости студии прямого эфира, – рассказал мэр Анатолий Локоть.

Бессмертный полк тоже будет, но в режиме записи прошлых лет. В полдень горожанам расскажут о Виртуальном Монументе Славы, как на нем можно найти своего предка.

8 мая новосибирцам предлагают поучаствовать в акции «Свеча памяти», для этого нужно просто поставить свечу дома, на своем окне, начало акции в 22 часа.

9 Мая в 21.50 всех горожан приглашают на балконы для совместного исполнения народного гимна праздника – песни «День победы».

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