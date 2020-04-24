«Почти час не могли достать»: мальчик застрял на детской площадке

24 Апр 2020 2020-04-24T11:36:28+03:00

Нога мальчика застряла в карусели, вытащить ее он не мог. Фото: «Спасатели МАСС».

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На детской площадке в Новосибирске чуть не получил травму ребенок. Мальчик катался на карусели с рулем, но неаккуратно просунул под сиденье ногу. В итоге его нога застряла между лавочкой и металлической трубой-ограждением. На помощь ребенку прибежали родители. Спустя 40 минут пришлось вызывать спасателей.

— 23 апреля В 18:07 поступил звонок, что на улице Костычева случилась беда на детской площадке. Все произошло из-за металлической трубы, перепиленной в двух местах. Как оказалось, взрослые успели вытащить ребенка до приезда спасателей. Спасатели осмотрели ногу мальчика, убедившись, что здоровью ребенка ничего не угрожало, — написали «Спасатели МАСС».

Здоровью ребенка ничего не угрожало. Фото: «Спасатели МАСС».

Спасатели предупредили, что каждый элемент каруселей и качелей на детских площадках имеет свои возрастные ограничения и рассчитан на определенную массу. Все вращающиеся элементы, выступы и отверстия могут представлять опасность, если в них запихивать локти или колени. Родителям не следует оставлять без присмотра малолетних детей.

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