«Я был в магазине, вышел и увидел»: в Новосибирске под окнами высотки обнаружили мертвую женщину
В пятницу, 24 апреля, в Центральном районе Новосибирска произошло ЧП. Под окнами дома №36 на улице Романова обнаружили мертвую женщину.
— Я был в магазине, разговаривал там со знакомым, вышел и увидел, что на асфальте лежит женщина, а рядом с ней врачи «скорой», — рассказал КП-Новосибирск Алексей Крестьянов.
На месте гибели женщины работают следователи и полицейские. Фото: Алексей Крестьянов
В полиции прокомментировали, что обстоятельства гибели женщины выясняют:
Все произошло в доме №36 на улице Романова. Фото: Алексей Крестьянов
— На место выехали сотрудники ГУ МВД и СК по Новосибирской области. По предварительной информации, женщина проживала в этом доме, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU