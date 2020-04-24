«Я был в магазине, вышел и увидел»: в Новосибирске под окнами высотки обнаружили мертвую женщину

24 Апр 2020 2020-04-24T10:57:08+03:00

Рядом с ней были врачи «скорой»

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В пятницу, 24 апреля, в Центральном районе Новосибирска произошло ЧП. Под окнами дома №36 на улице Романова обнаружили мертвую женщину.

— Я был в магазине, разговаривал там со знакомым, вышел и увидел, что на асфальте лежит женщина, а рядом с ней врачи «скорой», — рассказал КП-Новосибирск Алексей Крестьянов.

На месте гибели женщины работают следователи и полицейские. Фото: Алексей Крестьянов

В полиции прокомментировали, что обстоятельства гибели женщины выясняют:

Все произошло в доме №36 на улице Романова. Фото: Алексей Крестьянов

— На место выехали сотрудники ГУ МВД и СК по Новосибирской области. По предварительной информации, женщина проживала в этом доме, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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