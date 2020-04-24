Минздрав и МВД прокомментировал видео, где девушку в наручниках ведут в новосибирскую инфекционку
Новосибирский юрист Евгений Митрофанов опубликовал у себя на странице в соцсети видео: возле больницы останавливается полицейский фургон, и оттуда трое сотрудников полиции выводят девушку в наручниках.
— В инфекционную больницу Новосибирска принудительно привезли. Обратите внимание на наручники. Кстати, каждое применение спецсредств должно оформляться протоколом, — написал Митрофанов.
Корреспонденту КП-Новосибирск Евгений Митрофанов рассказал, что видео снял 22 апреля его товарищ, пациент городской инфекционной клинической больницы № 1.
За комментариями КП-Новосибирск обратилась в минздрав и полицию.
— На видео машина не медицинская, и нельзя точно сказать, являлась ли девушка пациенткой, больница ответственности не несет. Все вопросы следует уточнить у полиции, — ответили в пресс-службе областного минздрава.
В полиции также не смогли подтвердить этот случай:
— По больницам Центрального района такая информация на этой неделе не поступала, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в ведомстве.
КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по области с просьбой выяснить и прокомментировать ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU