Волонтеры «Единой России» помогают медикам привести в порядок территории больниц и поликлиник

24 Апр 2020 2020-04-24T09:15:58+03:00

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Все работы проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Волонтерская акция чистоты началась с Городской клинической поликлиники № 16 в Ленинском районе областного центра. Неравнодушные жители города вызвались помочь медикам, чтобы те смогли заниматься только своей работой - оказывать помощь людям и больше ни на что не отвлекаться.

Губернатор Новосибирской области - секретарь региональной «Единой России» Андрей Травников считает, что локальные акции вместо общегородских субботников - это правильный ход в условиях пандемии коронавируса.

- Мы вынуждены были отменить общегородские и общеобластные субботники, для того чтобы не повышать риск распространения коронавирусной инфекции при большом скоплении людей. Но локальная работа с соблюдением всех мер предосторожности возможна. То, что однопартийцы выбрали территории медучреждений, очень важно. Сегодня медики перегружены основной работой, у них просто нет времени на весеннюю уборку. Помощь волонтеров нужная и своевременная. Это еще раз подтверждает, что «Единая Россия» объединяет для реальных дел всех тех, кто готов нести добро и оказывать помощь нуждающимся, - отметил Андрей Травников.