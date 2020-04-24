2020-04-24T09:04:47+03:00
РЖД. Люди дела

Более 800 юных железнодорожников Новосибирской детской железной дороги осваивают профориентационные программы дистанционно

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией более 800 учащихся Новосибирской детской железной дороги осваивают профориентационные программы дистанционно. Новый формат рассчитан на ребят, которые находятся в режиме самоизоляции
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Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
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- Дистанционное обучение мы проводим по группам согласно учебному плану. Занятия организуем на одной из бесплатных интернет-платформ, которая позволяет одновременно подключить до 100 участников, - сообщила начальник детской железной дороги Юлия Романюк.

В новый формат включены не только лекции, но множество интерактивных элементов, которые помогают школьникам познакомиться с железнодорожными процессами. В числе таких методов -видеоуроки, веб-квесты, выполнение виртуальных лабораторных работ, мастер-классы. Итоговое тестирование ребята также будут проходить в Интернете посредством специального сервиса, при этом вопросы предварительно записали на видео преподаватели малой магистрали.

Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

В условиях дистанционного обучения юные железнодорожники не забывают и про свою общественную деятельность. Так, апрельский номер газеты «Экспресс-и-я», комитет по печати Совета юных железнодорожников выпустил в электронной версии, разместив ее в своей официальной группе «Вконтакте».

В дальнейшем дистанционная программа обучения может стать полноценной заменой очной для тех детей, которые хотят стать юными железнодорожниками, но территориально проживают далеко от малой магистрали.

Открытая в июне 2005 года в Заельцовском парке культуры и отдыха Новосибирска детская железная дорога представляет собой комплекс железнодорожных, учебных, игровых, культурных, спортивных сооружений и помещений, предназначенный для обучения школьников железнодорожным специальностям. В центре дети круглогодично осваивают навыки железнодорожных профессий.

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Более 800 юных железнодорожников Новосибирской детской железной дороги осваивают профориентационные программы дистанционно
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